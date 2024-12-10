توزيع جوائز نوبل اليوم الثلاثاء في كل من أوسلو وستوكهولم

من المقرر أن يتسلم الفائزون بجوائز نوبل لهذا العام جوائزهم في أوسلو وستوكهولم اليوم الثلاثاء..

وفي قاعة مدينة أوسلو، سيتم تكريم منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية، التي تمثل الناجين من القصف النووي على هيروشيما وناجازاكي، في الساعة 1 ظهرا (1200 بتوقيت جرينتش).

ويُمنح هذا التكريم "لجهودها في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ولتوضيحها من خلال شهادات الناجين أن الأسلحة النووية يجب ألا تُستخدم مرة أخرى"، وفقا لما ورد في البيان الرسمي.

وبعد ثلاث ساعات، سيبدأ حفل توزيع الجوائز الأخرى في قاعة الحفلات الموسيقية في ستوكهولم. وتشمل هذه الجوائز جائزة الأدب، التي فازت بها الكاتبة الكورية الجنوبية "هان كانج"، بالإضافة إلى عشرة فائزين آخرين في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والعلوم الاقتصادية.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في بداية أكتوبر من قِبَل المؤسسات المختصة بمنح الجوائز.

ويتم تقليديا توزيع الميداليات المرموقة لجوائز نوبل في العاشر من ديسمبر، وهو تاريخ وفاة ألفريد نوبل (1833-1896)، مخترع الديناميت.