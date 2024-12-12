حكيمي أساسيا في تشكيل سان جيرمان أمام سالزبورج بدوري الأبطال

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمباراة سالزبورج، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.
ويحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد سالزبورج المركز 32 برصيد ثلاث نقاط.
ويتأهل أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري مباشرة إلى دور ال16 بينما تخوض الفرق في المراكز من 9 إلى 24 مباريات فاصلة ليكمل عقد ثمن النهائي.
ويبدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.
خط الوسط: رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا.
خط الهجوم: لي كانج إن، وجونسالو راموس.