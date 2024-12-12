حكيمي أساسيا في تشكيل سان جيرمان أمام سالزبورج بدوري الأبطال

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أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمباراة سالزبورج، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد سالزبورج المركز 32 برصيد ثلاث نقاط.

ويتأهل أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري مباشرة إلى دور ال16 بينما تخوض الفرق في المراكز من 9 إلى 24 مباريات فاصلة ليكمل عقد ثمن النهائي.

ويبدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا.

خط الهجوم: لي كانج إن، وجونسالو راموس.