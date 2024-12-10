مستشار الرئيس للصحة: الالتهابات التنفسية الحالية موسمية وليست متحورا جديدا لفيروس كورونا

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنه «لا يوجد أي دليل أو إثبات أو رصد لأي متحور جديد من فيروس كورونا».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن الالتهابات التنفسية المنتشرة حاليًا هي «ما يحدث كل عام» بالتزامن مع الانتقال من الخريف إلى الشتاء تباين الشديد في درجات الحرارة.

ونوه أن «الرصد الحالي يشير إلى أن الفيروسات المنتشرة حاليًا هي فيروسات تنفسية تقليدية، من بينها فيروس كورونا؛ لكنه ليس الفيروس السائد؛ للحديث عن وجود متحور جديد».

وأكد أن جميع الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا منتشرة عالميًا وتتشابه كلها في الأعراض وتزداد حدتها في حال التهاب الشعب الهوائية أو الرئة، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا هي الأكثر انتشارًا حاليًا.

وبشأن طول فترة علاج نزلات البرد الحالية، أرجع ذلك إلى عدة عوامل منها حجم الجرعة الفيروسية التي أصابت المريض وحالة الجهاز المناعي للمريض وإصابته بالأمراض.

وطمأن المواطنين بشأن الوضع الصحي الحالي، قائلا: «الرصد الحالي يؤكد أن الحالات طبيعية ولا يوجد أي شيء مقلق»، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار هذه الفيروسات