زيلينسكي: أوكرانيا تختبر صواريخا طويلة المدى بنجاح

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الثلاثاء، لدى تكريمه لعلماء أوكرانيين إن هدف البلاد لصناعة صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة "بات اليوم واقعا". بعدما كان ضربا من ضروب الخيال العلمي.

وسلط الضوء على المسيرة "باليانيتسيا" النفاثة، التي تشير تقارير إلى أنه تم نشرها لأول مرة في أغسطس، وأضاف زيلينسكي أن "باليانيتسيا دخلت طور الإنتاج بكميات كبيرة".

وأضاف أن الصاروخ- المسيرة الهجين من طراز "بيكلو" أنجز أول مهمة قتالة بنجاح. وتسلم الجيش الأوكراني رسميا أول دفعة من هذه الأسلحة التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر الأسبوع الماضي.

وأشار زيلينسكي إلى تجارب ناجحة لإطلاق صاروخ روتا. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.

وأشار أيضا إلى الصاروخ نيبتون طويل المدى الذي تم استخدامه في أبريل 2022 لإغراق طراد موسكفا في البحر الأسود، مشيرا إلى أنه سيصبح قريبا "واقعا رهيبا بالنسبة للمحتلين الروس". وخضع الصاروخ للمزيد من التطوير.