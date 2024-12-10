المستشار الألماني يزور مصنع فورد في كولونيا مع اقتراب شطب وظائف

يزور المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء مصنع شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات في مدينة كولونيا الألمانية، وذلك بعد الإعلان عن خطط لشطب وظائف على نطاق واسع في المصنع.

ويعتزم شولتس مخاطبة الموظفين، الذين يخشى الكثير منهم على وظائفهم، في اجتماع مجلس العمال المقرر عقده في تمام في الساعة 10 صباحا (التوقيت المحلي).

من المتوقع أن يؤكد لهم شولتس دعمه. وكان شولتس قد أجرى اتصالا هاتفيا بمجلس العمال الأسبوع الماضي، وقرر أن يتبع ذلك بزيارة شخصية.

وتخطط "فورد" لشطب حوالي ربع وظائفها البالغ عددها 12 ألف وظيفة في كولونيا بحلول عام 2027. وأعلنت نقابة "آي جي ميتال" معارضتها للخطط. وتحولت "فورد" إلى السيارات الكهربائية في وقت متأخر نسبيا، ولا تزال مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بطيئة.

ويأمل الموظفون أن يقدم شولتس دعما للسيارات الكهربائية الجديدة لتعزيز السوق.