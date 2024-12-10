فيفا يدرس إقامة كأس العالم للأندية 2029 في أمريكا

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة كأس العالم للأندية 2029 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا لصحيفة «ذا أثلتيك» يدرس فيفا إقامة كأس العالم للأندية 2029 في الولايات المتحدة الأمريكية مجددا للحفاظ على الرعاة الأمريكيين، بينما نسخة 2033 في السعودية قبل استضافة كأس العالم 2034 للمنتخبات.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، من بينم النادي الأهلي، وكذلك الترجي التونسي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي، والهلال السعودي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية مثل السابعة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وأخرى متوازنة مثل الخامسة التي تضم فرق ريفر بليت الأرجنتيني وإنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتلتيكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنيتي - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر ميلان الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بوروسيا دورتموند الألماني - أولسان الكوري الجنوبي - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد البيضاوي المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج الألماني.