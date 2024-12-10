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كاتس يحذر سوريا من العمل ضد إسرائيل

وكالات
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 4:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 4:28 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن "سلاح البحرية عمل الليلة الماضية على تدمير الأسطول السوري بنجاح"، بحسب تعبيره.

ووجه تحذيرا للفصائل المسلحة قال فيه: "أحذر قادة المتمردين أن من سيسير على خطى بشار الأسد سينتهي به المطاف كما انتهى بالأسد"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأضاف: "لن نسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف بالعمل ضد إسرائيل من وراء حدودها".

وأوضح أنه أوعز "للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح ومن تهديدات الإرهاب على حدود سوريا".

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي قوله إنه "إذا سمح نظام سوريا الجديد لإيران بالتمركز في المنطقة سنهاجم بقوة".

هذا وقالت مصادر بالإدارة السياسية السورية لشبكة "الجزيرة" إن "حكومة محمد البشير لتصريف أعمال المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 3 أشهر، مؤكدة أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب"، بحسب قولها.

وأضافت المصادر أنه "سيتم النظر بحالة الجيش الحالي وإعادة ترتيب أوضاعه"، مشيرة إلى أن "ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال".

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