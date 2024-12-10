وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 53 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على الوحدات المحلية في 11 محافظة

عوض: إحالة 210 موظفين بالإدارة المحلية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم



أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة نفذ 53 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 11 محافظة وهى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والفيوم، والبحيرة، وكفرالشيخ)، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن؛ لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التي تم رصدها خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت عوض، في بيان لها، أن القطاع قام خلال الشهر بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، مشيرة إلى مرور لجان التفتيش المخطط علي محافظات (البحيرة، والمنيا، والإسكندرية)؛ لمتابعة شهادات الرفع المساحي وموقف الوحدات المحلية لتوفير الاحتياج العددي من المهندسين بتلك الوحدات.

وكشفت عن المرور المفاجئ علي حي المرج بالقاهرة؛ لفحص محاور التفتيش، بالإضافة للمرور المفاجئ للوحدات المحلية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة / الجيزة / القليوبية).

وأشارت إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المخططة على متابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على أملاك الدولة.

كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة؛ لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة.

وأضافت أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال شهر نوفمبر أسفرت عن إحالة 210 موظفين للنيابات المخـتصة والشئون القانونية للتحقيق، لافتة إلى أن القطاع قام بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (14) شكوى تشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والإشغالات ومخالفات عامة ومخالفات مالية ومرافق ومخالفات إدارية.

وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية تضمنت متابعة موقف وحدة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومدى إنجازها بتلك الوحدات، وجرى المرور خلال الشهر الماضي على 20 محافظة؛ لمتابعة موقف تلك الوحدات وهي: "القاهرة، والأقصر، وقنا، والفيوم، والمنيا، وبورسعيد، والإسماعيلية، والجيزة، وبني سويف، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والسويس، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، ودمياط"، وجار استكمال الفحص ليشمل جميع المحافظات خلال شهر ديسمبر الجاري.