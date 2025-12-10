الأهلي يفوز على سبورتنج لواندا الأنجولي ويتأهل لربع النهائي

واصل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة إفريقيا، التي يستضيفها النادي، بعد الفوز على سبورتنج لواندا الأنجولي بنتيجة 86-65، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل فريق سيدات السلة لربع نهائي البطولة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الثلاث أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 24-12، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 43 -34 وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 62-50، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 86-65.‏ ‎تضم قائمة الفريق كلا من «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر - ديليسا واشنطن - أسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال».

#سيدات سلة الأهلي

#بطولة إفريقيا لسيدات السلة