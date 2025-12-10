الاتحاد الأوروبي يخطط لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول 2040

يخطط الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك بموجب اتفاق مؤقت تم التوصل إليه في بروكسل مساء الثلاثاء بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أيضا تأجيلا لمدة عام لإجراء مناخي مثير للجدل، يؤجل تنفيذ نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات على قطاع النقل البري والمباني، وفق تصريحات من الجانبين.

ولا يزال هذا الحل الوسط بحاجة إلى الموافقة الرسمية، إلا أن ذلك يعتبر إجراء شكليا.

وكان الاتحاد الأوروبي وضع أهدافا مناخية ملزمة بالفعل قبل الاتفاق، ويعد الهدف الجديد خطوة مرحلية إضافية. وبحلول عام 2030، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990. وبحلول عام 2050، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي، أي أن تكون كمية الغازات الدفيئة المنبعثة مساوية للكمية التي يمكن امتصاصها.

وبحسب وكالة البيئة الأوروبية، يسير الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على المسار الصحيح لتحقيق هدف 2030. ومع ذلك، يتطلب قانون المناخ الأوروبي وضع هدف ملزم لعام 2040، ولا يزال من غير الواضح موعد دخول الهدف الجديد حيز التنفيذ رسميا.