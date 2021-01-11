إقالة وزير الصحة في زامبيا لتورطه في قضية فساد

أعلنت رئاسة زامبيا إقالة وزير الصحة "شيتالو تشيلوفيا" البالغ من العمر 48 عاما من منصبه، لتورطه خلال عام 2020 في قضية فساد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في زامبيا "إسحق شيمبابي" في بيان أن الرئيس "إدغار لونجو" أنهى مهام "تشيلوفيا" كوزير للصحة بأمر فوري.

وأوضح راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، أن هذه الإقالة تأتي بعد مرور أيام قليلة من جلسات الاستماع للعديد من المسؤولين أمام البرلمان وبعد تدقيق أجري عام 2020.. مفيدا بأن وزارة الصحة لم تستخدم بشكل مناسب مبلغ يقدر بـ17 مليون دولار من الأموال العامة لشراء المعدات الطبية والقفازات الجراحية، ما دفع العديد من قادة المعارضة وجمعيات المجتمع المدني لمطالبة الرئيس لونجو بإقالة وزير الصحة من منصبه.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، أنه كان قد تم وضع "تشيلوفيا" في الحجز الاحتياطي في يونيو الماضي وذلك بعد اتهامه باستخدام الأموال العامة لشراء ممتلكات، غير أن المحكمة أمرت باستئناف الوزير مهام عمله نظرا لعدم كفاية الأدلة.