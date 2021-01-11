طلال أبو غزالة: الولايات المتحدة تستعد لنوع جديد من الديموقراطية بعد 20 يناير

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إن ترامب يواجه خيارين الأول أن يقاوم ويدعو إلى حركات ثورية للاستيلاء على البيت الأبيض منعًا لتسليم السلطة، والثاني أن يستسلم حفاظًا على الشعب.



وأضاف خلال مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال والمذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أنه في حالة استسلام ترامب سيتعرض للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، مستشهدًا بقول الرئيس الأمريكي روزفلت: «هناك حدثان لا يتهرب منهما أي مواطن أمريكي الموت والضرائب».



وأوضح أن ترامب لديه شعبية هائلة، لافتًا إلى مقال نشر بمجلة «تايمز نيوز» عقب فوز ترامب في 2016 يوضح أن السبب الرئيسي وراء فوز ترامب هو أنه يشبه الأمريكين.



وذكر أن هناك 14 منظمة مسلحة مستعدة للتحرك بإشارة من ترامب، مضيفًا أن الولايات المتحدة تستعد إلى نوع جديد من الديموقراطية بعد تسليم السلطة في 20 يناير.



وأشار إلى أن قرءة أفعال ومواقف ترامب لا تشير إلى تسليم سلس للسلطة، متوقعًا أن ترامب سيحارب للبقاء ولن يقدم نفسه للمحاكمة.