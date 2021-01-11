"أقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كم تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية"، بهذه الكلمات أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروع "ذا لاين".

وعلى غرار "ذا لاين" توجد مدينة "مصدر" الإماراتية، وهي واحدة من أول المدن الخالية من الكربون، توجد في أبوظبي، ومعدة لسكن 50 ألف نسمة.

وبدأ إنشاء المدينة في عام 2008، وصممت لتعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، بالاعتماد على طاقة الشمس والرياح.

وحسب الموقع الرسمي لـ"مصدر"، تبلغ مساحة الموقع الإجمالية حوالي 6 ملايين متر مربع، وتم تصميمها لالتقاط أكبر قدر ممكن من الرياح، وتوفير مساحات خارجية أكثر برودة مقارنة بالأماكن الأخرى الموجودة في أبوظبي.

وتستهلك مباني المدينة طاقة ومياه أقل بنسبة 40٪ من المباني التقليدية المماثلة، تستخدم المدينة الطاقة المولدة من المحطة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 10 ميجاوات، والألواح الكهروضوئية الشمسية المثبتة على الأسطح بقدرة 1 ميجاوات.

وتقع مدينة مصدر على بعد 5 دقائق فقط بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي، وعلى بعد 20 دقيقة من وسط مدينة أبوظبي، وعلى بعد 40 دقيقة من إمارة دبي.

وللمدينة عدة أنشطها توفرها، فهي توفر مجتمعاً سكنياً متنامياً مزوداً بوسائل راحة شاملة، بما في ذلك متاجر تجزئة ومطاعم حائزة على جوائز.

وتضم المدينة منتزه "مصدر بارك" الممتد على مساحة 2500 متر مربع، ويتضمن مجموعة من المقاهي والمطاعم الخارجية ومناطق ألعاب ومرافق رياضية، وهناك أيضاً ممشى بطول 5.6 كيلو متر مخصص للمشي وركوب الدراجات وجلسات اللياقة البدنية.