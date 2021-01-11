إندونيسيا تنشر غواصين للبحث عن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة

قالت البحرية الإندونيسية، إنه قد جرى اليوم الاثنين، نشر غواصين، للبحث عن الصندوقين الاسودين لطائرة الركاب التي تحطمت في بحر جاوا بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا.

وعثرت فرق البحث بالفعل على أجزاء من الحطام التي يعتقد أنها تخص الطائرة التابعة لشركة سريويجايا للخطوط الجوية من طراز "بوينج 737-500"، ومن بينها أحد توربينات الطائرة، وأشلاء من الجثث.

ومن جانبه، قال نائب الأدميرال عبد الرشيد أحد المسؤولين في البحرية اليوم الاثنين: "بدأ غواصونا صباح اليوم العمل في المنطقة".

وأضاف "نقوم بإزالة قطع الحطام التي تعترض الطريق. إنها حادة ومن الممكن أن تعرض الغواصين للخطر".

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إن عمليات البحث تتم بمشاركة 2600 فرد و53 سفينة و14 طائرة.

وكانت الطائرة اختفت من على شاشات الرادارات بعد حوالي أربع دقائق من مغادرتها مطار سوكارنو هاتا الدولي أمس الأول السبت.

وقال القائد العسكري المارشال هادي تجيجانتو، إنه تم التقاط إشارتين من الصندوقين الأسودين للطائرة -وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة- وتم تحديد موقعهما يوم الأحد.

ويمكن أن تساعد بيانات المسجلين محققي الحادث في إلقاء الضوء على سبب الحادث.

وكان مسؤولون قد ذكروا في وقت متأخر من يوم السبت الماضي إنه من المرجح أن الطائرة سقطت في البحر بين جزيرة لاكي وجزيرة لانتسانج في مجموعة ثاوزند آيلاند قبالة جاكرتا.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير معروف، لكن بيانات من خدمة الإنترنت السويدية "فلايت رادار 24" أظهرت أن الطائرة تباطأت فجأة وفقدت ارتفاعها بسرعة بعد الإقلاع مباشرة.