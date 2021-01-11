 فلسطين تدين مصادقة إسرائيل على بناء 800 وحدة استيطانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين تدين مصادقة إسرائيل على بناء 800 وحدة استيطانية

مستوطنات اسرائيلية - ارشيفية
مستوطنات اسرائيلية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 7:07 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 7:07 م
أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن هذا القرار الذي اتخذه بنيامين نتنياهو يمثل محاولة منه لمسابقة الزمن قبل رحيل الإدارة الأمريكية الحالية التي أيدت محاولات الحكومة الإسرائيلية لسرقة الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن محاولات نتنياهو الاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، بدعم أمريكي لن تخلق أي شرعية ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية.

وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334.. موضحا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

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