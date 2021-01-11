تشهد تطبيقات المراسلة كتليجرام زيادة مفاجئة في الطلب بعد أن أثارت شروط الخدمة المحدثة لشركة واتس أب المنافس الأكبر، دهشة وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

هذا حتى في الوقت الذي أبلغ فيه المكتب الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزارة الدفاع في البلاد الصحفيين أنهما تركا تطبيق واتس أب أيضًا، وانضمما إلى الرحلة العالمية من تطبيق المراسلة الشهير بشأن شروط الاستخدام الجديدة التي أثارت مخاوف بشأن الخصوصية، وفقا لموقع "سترينز تايمز".

وضع واتس أب الذي يستخدم تقنية تشفير سجنال شروطًا جديدة يوم الأربعاء الماضي (6 يناير)، ويطلب من المستخدمين الموافقة على السماح لمالك فيسبوك والشركات التابعة له بجمع بيانات المستخدم، بما في ذلك رقم الهاتف والموقع، ولكن ليس محتوى الرسائل التي تظل مشفرة .

ستسمح الشروط الجديدة أيضًا لواتس أب، التي لديها حوالي ملياري مستخدم، بنشر الإعلانات والتجارة الإلكترونية.

يهدف فيسبوك إلى تحقيق الدخل من واتس أب من خلال السماح للشركات بالاتصال بعملائها عبر النظام الأساسي، وحتى بيع منتجاتهم مباشرةً باستخدام الخدمة كما يفعلون بالفعل في الهند.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "فرانس برس" إن الشروط الجديدة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تسمح فقط بتطوير وظائف للمستخدمين المحترفين لتطبيق واتس أب بيزنس.

تسري التغييرات على شروط وخدمات واتس أب اعتبارًا من 8 فبراير؛ حيث ذكرت وكالة رويترز أن بعض نشطاء الخصوصية شككوا في حركة "قبول الحصول على البيانات أو الخروج منها" على تويتر، واقترحوا على المستخدمين التبديل إلى تطبيقات مثل سجنال وتيليجرام.

ارتفعت شعبية سجنال بشكل أكبر يوم الخميس الماضي بعد أن صدق عليها أغنى رجل في العالم، رائد الأعمال التكنولوجي إيلون ماسك، الذي يملك أحد أكثر الحسابات متابعة على تويتر، ومن قبل رئيس موقع التدوين المصغر جاك دورسي.

وقام أكثر من 100 ألف مستخدم بتثبيت سجنال عبر متاجر التطبيقات في آبل وجوجل في اليومين التاليين للإعلان، في حين أن تيليجرام التقط ما يقرب من 2.2 مليون عملية تنزيل، وفقًا لشركة تحليلات البيانات سينسور باور.

قالت سينسور باور إن عمليات التثبيت الجديدة لتطبيق واتس أب تراجعت بنسبة 11% في الأيام السبعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالأسبوع السابق، لكن ذلك لا يزال يقدر بنحو 10.5 مليون تنزيل على مستوى العالم.

في غضون ذلك، قالت الرئاسة التركية إنها ستنقل مجموعات واتس أب الخاصة بها إلى تطبيق المراسلة المشفر BiP يوم الاثنين، حسبما قالت في رسائل إلى المجموعات، وذكرت بلومبرج أن وزارة الدفاع حذت حذوها يوم الأحد.

استحوذ صندوق الثروة التركي على حصة أغلبية في شركة تركسل ، أكبر مشغل للهواتف المحمولة في البلاد ، في عام 2020.

ذكرت شركة تركسل أن حوالي مليون مستخدم جديد انضموا إلى BiP ماسنجر خلال الـ 24 ساعة الماضية، قال توركسل إن التطبيق تم تنزيله أكثر من 53 مليون مرة منذ إطلاقه في عام 2013، وفقًا لبيان الشركة يوم الأحد.

ويتزامن هذا التحول مع حملة أردوغان الأوسع نطاقا ضد منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي يقول النشطاء إنها تهدف إلى خنق المعارضة.

جاء الدفع لتحقيق الدخل بشكل أكبر من واتس أب في وقت اقترب فيه نمو إيرادات فيسبوك من مستوى قياسي منخفض.

في حين قفزت الرسائل بنسبة تزيد عن 50% في العديد من البلدان التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، وفقًا للشركة فإن هذه الزيادات لم تُترجم إلى المزيد من الدولارات الإعلانية لأن الخدمات الشعبية ليست منصات حيث يمتلك فيسبوك نشاطًا إعلانيًا قويًا.