محيي الدين: الشرق الأوسط أسوأ الأقاليم تأثرا في الأبعاد الاقتصادية لكورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مشكلات لبنان سابقة على جائحة كورونا، منوهًا بوجود استعداد جيد من المجتمع الدولي لمساندة لبنان، على أن يساعد لبنان نفسه.

وأضاف محيي الدين، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامي كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه لا بد من تشكيل حكومة لبنانية، كي سيتم التفاوض وعقد الترتيبات معها، متوقعًا معدل نمو للبنان في العام الحالي يصل إلى سالب 13% إن لم يتم اتخاذ إجراء في هذا الشأن.

وأكد ضرورة وجود حكومة في لبنان لعمل برنامج مع صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات، من أجل ضخ قدر من التمويل للعمل على برنامج بسياسات مالية ونقدية، مضيفًا: «هناك ترتيبات للتعامل لكن شرط وجود حكومة».

وأوضح أن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يضم الدولة العربية من أسوأ الأقاليم تأثرًا في الأبعاد الاقتصادية لجائحة كورونا، مرجعًا ذلك إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول وضياع التدفقات السياحية، إضافة إلى ازدياد نسبة الفقر.