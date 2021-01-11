ميركل تنتقد إغلاق حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سيبرت، الاثنين، إن برلين تعتبر إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يعتبر "إشكالية".



وأوضح شتيفن سيبرت بالقول: "يمكن التدخل في حرية التعبير، لكن في إطار الحدود التي يسنها المشرّع، وليس بقرار من إدارة مؤسسة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وأكد أنه "لهذا السبب، تنظر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إغلاق حسابات الرئيس الأمريكي إغلاقا نهائيا بمواقع التواصل الاجتماعي كإشكالية".