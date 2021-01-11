طريق ميتسوبوشي كايدو يوفر أفضل جولة تاريخية لليابان

طريق "ميتسوبوشي كايدو" الذي حصل على ثلاث نجمات في دليل ميشلان الأخضر السياحي لليابان بوصفه أحد أبرز الأماكن الجدية زيارتها في اليابان، يمكن أن يأخذك في أفضل جولة تاريخية.

ويمتد طريق "ميتسوبوشي كايدو" المعروف أيضا بـ"طريق النجمات الثلاث"، من كانازاوا إلى نانتو وشيراكاوا وتاكاياما وماسوموتو ولكن لا يوجد مسار صارم لاتباعه.

ويمكن تنظيم رحلة كل زائر للوفاء باختياره الخاص من الموقع والمزاج والتوقيت.

غير أنه وفي ظل وجود الكثير من المناطق الساحرة على طول الطريق الذي يضم مواقع تراث عالمية وكنوزا وطنية وكذلك بعض أفضل المقاطعات المصانة التي ترجع لفترة "إيدو"، يُنصح بأخذ فترة لاكتشاف كل منطقة.

وفي ظل عوامل جذب ثقافية ممتعة وطبيعة وفيرة وينابيع ساخنة وأطباق خاصة محلية، يوفر طريق "ميتسوبوشي كايدو" مسارات سفر مثالية للجميع من الأشخاص الذين يزورونه للمرة الأولى إلى مخضرمي السفر اليابانيين والأرواح المغامرة المتعطشة لمنظور جديد عن اليابان، بحسب ما ذكره موقع "جابان توداي".