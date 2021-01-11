الرئيس اللبناني يدعو إلى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدد وباء كورونا

دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون، إلى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدد وباء كورونا، وذلك وفقًا لما أورده الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الاثنين.



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد قال إن «كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى، نحن على أبواب هذه المرحلة».



ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، شدد «دياب» في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا، اليوم الاثنين، على أن «العالم كله يخوض حربًا شرسة مع هذا الوباء والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة».



وأضاف: «واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم. إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد وإما أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي».







الرئيس عون يدعو الى اعلان حالة طوارىء صحية في البلاد لمواجهة تمدد وباء "الكورونا" — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 11, 2021