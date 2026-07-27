الخطيب: طلبت استبدال السلالم الخرسانية بسلالم متحركة في ستاد الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي عن كواليس جديدة بشأن مشروع ستاد الأهلي الذي سيتم بناءه في فرع النادي بالشيخ زايد.

قال الخطيب في حفل تسمية ستاد الأهلي برعاية شركة فودافون الذي أقيم بمنطقة أهرامات الجيزة اليوم الإثنين "طلبت استبدال السلالم الخرسانية في ستاد الأهلي الجديد بسلالم متحركة لتسهيل المهمة على الجماهير في ظل الارتفاع الشديد للمدرجات خاصة في الدرجة الثالثة".

أضاف "وجدت استجابة سريعة من رئيس الشركة المنفذة وتواصل سريعا مع الشركة الأجنبية، وهو ما سيأخذ وقتا لإعادة التصميم وبالتأكيد طلبوا مصاريف أكثر".

وأشار "كما اتفقنا أيضا ضمن هذا التعاقد على تثبيت سعر الدولار بمعنى حصول الأهلي على المقابل بالمصري (47 إلى 50 جنيه) وإذا زاد الدولار إلى 100 جنيه سنحصل على نفس المقابل بالجنيه المصري، وهذا مهم في التوقيعات القادمة، ووافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع".

تابع رئيس نادي الأهلي "هذا التعاقد يضمن أيضا تأمينا ماليا بنسبة جيدة في مصروفات بناء الاستاد".

وكشف محمود الخطيب "كنت في رحلة علاجية خلال يناير الماضي، والتقارير الطبية كانت إيجابية، واستفدت من الراحة لشهور قبل يناير، والبعد عن كل ضغوط، وكان لها أثر طيب".

أوضح "خلال هذه الفترة، أبلغني أحد أصدقائي برغبة فودافون في رعاية الأهلي، فهي كيان كبير جدا، وسبق أن كان راعيا للأهلي في نجاحات كثيرة، لذا اجتمعت مع أعضاء شركة الأهلي لكرة القدم، المفوضين ببيع حقوق الأهلي الإعلانية والتجارية، وسألتهم عن العرض المالي الخاص الحاليين، وطلبت منهم أسبوع إلى 10 أيام للبحث عن فرصة أفضل للأهلي".

وختم محمود الخطيب "فوجئت أيضا برغبتهم (فودافون) في الحصول على مسمى الأهلي، فالتعاون مع كيان كبير، وصلنا لرقم تاريخي في حقوق رعاية الأهلي".