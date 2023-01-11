المشدد 6 سنوات لشقيقين متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني العنتبلي، ومحمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاملين "شقيقين"؛ لاتهامها بالإتجار في "الهيروين" وحيازة أسلحة بيضاء.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8280 لسنة 2022 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 2664 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "راجح ع. ا"، 19 سنة، و"زياد ع. ا"، 18 سنة، عامل، مقيمان دائرة مركز شرطة كفر شكر، حازا وأحرزا جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول بواسطته بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاملين لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي وهاتف محمول، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.