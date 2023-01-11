جروندبرج يختتم مباحثات في مسقط حول تجديد الهدنة باليمن

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، مباحثات في العاصمة العمانية مسقط، حول مسألة تجديد الهدنة في اليمن.

وقال مكتب جروندبرج، في حسابه على تويتر مساء اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي التقى "مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وكبار المسؤولين العُمانيين".

وأضاف: "بحث الجانبان آخر التطورات في ‎اليمن والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية".

بدورها، قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان، إن "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، بما يلبّي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي".

ومنذ سنوات، تقوم سلطنة عمان بتحركات دبلوماسية مكثفة بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل العمل على خلق تقارب بين أطراف النزاع اليمني، تمهيدا لحل الأزمة عبر المفاوضات.

وفي بداية أكتوبر 2022، انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.

وبسبب فشل تمديد الهدنة حتى اليوم، عاد التصعيد العسكري مجددا بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.