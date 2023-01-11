 مسئول سوداني يثمن مشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول سوداني يثمن مشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 9:14 م

ثمن المدير العام بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الدكتور الفاتح عوض، المشاركة المصرية في معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ40 والتي تبدأ فعالياتها في 24 من يناير الجاري، مؤكدًا أنها تأتي في إطار المصالح المشتركة والتنسيق والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقيين.

وأضاف المدير العام بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة - في تصريحات اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه ناقش مع المستشار التجاري بالسفارة المصرية لدى السودان طارق قشوع، استعدادات المعرض للمشاركة المصرية بوفد تجاري كبير من رجال الأعمال والشركات.

ورحب المدير العام بالشركة السودانية، بمشاركة مصر في المعرض، مؤكدًا أن المشاركة المصرية هامة لرغبة السودانيين في السوق المصري.

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