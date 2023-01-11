صحيفة الوطن الإماراتية: أبوظبي تسعى لتحقيق الحياد المناخي

أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أن أبوظبي تسعى لتحقيق الحياد المناخي عبر اعتماد آليات عصرية تقوم على التعاون والشراكات وتعزيز التحول في قطاع الطاقة وهي من المحاور الرئيسية لـ"أسبوع أبوظبي للاستدامة".



وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "الإمارات وجهة الساعين لمستقبل الكوكب"- أن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023" التي تقام برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتعقد خلال الفترة من 14- 19 يناير الجاري تحت شعار "معا لتعزيز العمل المناخي" وصولا إلى مؤتمر COP28″" تشكل المحطة الأبرز استعدادا لـ"مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" الحدث العالمي الأهم على صعيد العمل المناخي وتستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.



وأشارت إلى أن "قمة الهيدروجين الأخضر" في نسختها الأولى ضمن الفعاليات الرئيسية تشكل موضع اهتمام وترقب كبيرين لما تهدف إليه من التعريف بأهمية "القطاع" وما يمكن أن يشكله من رافعة لجهود المجتمع الدولي نحو تحقيق الحياد المناخي، فضلا عن استخداماته المتعددة التي تحظى باهتمام متزايد عالميا لفاعليته في دعم التحول وتأمين الموارد ودوره الاقتصادي في سوق الطاقة منخفضة الانبعاثات.