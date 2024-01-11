وزير خارجية فلسطين والأونروا يبحثان أبعاد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني والوفد المرافق له، وبحثا أبعاد الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل الأونروا في القطاع.

وتطرق الوزير المالكي، إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني المبذول مع كل الشركاء وعلى جميع المستويات من اجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة إسرائيل الهادفة لتهجير السكان.

وأوضح أن الجهود المبذولة تتركز أيضاً على أهمية توفير الدعم اللازم للأونروا لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

من جهته، أشار لازاريني، إلى الصعوبات التي تواجه عمل الأونروا في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، مؤكداً أن الوضع الكارثي الذي يعاني منه المواطنين يزداد سوءً وخاصة في مدينة رفح حيث الكثافة السكانية العالية وانعدام الأمن الغذائي لمعظم المواطنين.

وذكر أن الأونروا تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل الوكالة في قطاع غزة.

ورغم ذلك، أكد المفوض العام على التزامه والتزام الوكالة بالعمل وفق التفويض العام المعطى لها وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم لها مثيل، والتي تتطلب تضافر كل الجهود من اجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها.

حضر اللقاء، إيهاب عمر قائم بأعمال مدير وحدة الاعلام، سكرتير ثالث صوفيا دعيبس من مكتب الوزير، ملحق دبلوماسي حنان شهاب مسؤول ملف الأونروا.