مسرح عرائس وخيال ظل والأراجوز مع ومضة في بيت السحيمي

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز بقلب القاهرى الفاطمبى عرضا لمسرح العرائس وخيال الظل والأراجوز، في السابعة مساء غد الجمعة، في إطار برنامج العروض الفنية لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش.

العرض يحمل عنوان "صندوق الحكايات" تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت، وتقدمه فرقة "ومضة" لمسرح العرائس وخيال الظل والاراجوز، ويشرك في بطولة العرض الفنانين مصطفي الصباغ، وعلي أبو زيد، ومحمود السيد، بالاشتراك مع لاعب الاراجوز صابر شيكو.

يسقبل مركز إبداع بيت السحيمي جمهور الحفل مجانا، والدخول بأولوية الحضور، حيث يفاح المركز ابوابه قبل موعد العرض بنصف ساعة.