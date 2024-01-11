 لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن أبو حماد والزقازيق في الشرقية غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن أبو حماد والزقازيق في الشرقية غدا

فاطمة علي
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 6:58 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، قطع المياه عن مناطق متفرقة بمركزي أبو حماد والزقازيق، وذلك لمدة 4 ساعات، غدًا الجمعة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبو حماد.

وأشار بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إلى أنه سيتم قطع المياه بدءً من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة صباح غدًا الجمعة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربي عن محطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبو حماد، وذلك لوجود أعمال صيانة بمحطات محولات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء.

وأشار البيان، إلى انقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو حماد وضعف المياه عن قرى الوحدة المحلية بالشوبك وبني عامر والعصلوجي بمركز الزقازيق.

فيما أهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، فضلًا عن توافر سيارات مياه للمناورة بها خلال تلك الفترة.


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