كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية وتدك قوات الإنقاذ بقذائف الهاون وسط غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105»، مشيرة إلى أنها «دكت قوات الإنقاذ بقذائف الهاون شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة».



وأضافت في بيانات منفصلة عبر قناتها بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة «الياسين 105»، لافتة إلى الاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وأوقعوها بين قتيل وجريح في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ولفتت إلى استهداف دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105» في محيط الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خانيونس.



وأعلنت تدمير آلية إسرائيلية بعبوتين مضادتين للدروع شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة اشتعال النيران فيها.



وأفادت باستهداف 3 آليات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.



وذكرت أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد «رعدية»، وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.