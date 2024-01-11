إطلاق مبادرة ساعدني لدعم مساجد شمال سيناء بمقاعد متحركة

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، على دعمه للمبادرات المجتمعية التي تنفذها مختلف الجهات والمؤسسات لخدمة المواطن السيناوي.

وأشار المحافظ خلال لقائه بالدكتورة عزة كمال إلى تنوع المبادرات المجتمعية في شمال سيناء، معلنًا عن دعمه لمبادرة " ساعدني" لدعم مساجد شمال سيناء بالمقاعد المتحركة.

بدورها أكدت الدكتورة عزة كمال أن مبادرة" ساعدني" تهدف الي دعم المساجد بشمال سيناء بمقاعد متحركة لكبار السن ولذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.

وناشدت الدكتوره عزة كمال، أبناء شمال سيناء والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم المبادرة، لما لها من اهميه في دعم المساجد بالمقاعد المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وأشارت كمال إلى تنفيذ المبادرة تحت اشراف محافظة شمال سيناء، وبالتنسيق والتعاون مع مديرتي أوقاف شمال سيناء والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية الشريكة ورجال الأعمال.