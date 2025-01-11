ضبط عامل يدير مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط عامل بالفيوم يدير مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إدارة عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بمنطقة إبشواى- ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها "بدون ترخيص".

تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (15 فرد خرطوش، 4 طبنجة، طلقات، الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.