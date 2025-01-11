رأى سامح عاشور، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ونقيب المحامين السابق، أن النخبة السياسية في مصر تعاني من الغياب؛ لأسباب كثيرة منها التقاعس والخمول والهروب والسلبية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت: «الناس نسيت حتى النخبة السياسية في مصر، نسيت أغلب النخبة المصرية لأسباب كثيرة منها التقاعس والخمول والهروب والسلبية والتردي والتردد، فغابوا عن الساحة».

وشدد على أن المواطن ينظر بعين الريبة لمن يبحث عن منصب أو مصلحة شخصية، قائلا: «أنا كمواطن عندما أرى هذه الشخصية في موقع ما، يقدم فكرة خانعة أو خاضعة، وهو يبحث عن موقع أو وظيفة؛ فهذا الشخص بينزل من نظري، ولن يكون هو النخبة والنموذج الذي أبحث عنه كمواطن».

وأشار إلى أن فترة ما بين 25 يناير وحتى 30 يونيو كشفت عن سقوط الكثير من الشخصيات، معقبا: «هذا ما حدث أثناء فترة 25 يناير وحتى 30 يونيو؛ ناس كثيرة اتكشف وسقطت».

ودعا إلى الوصول إلى لمرحلة النضج السياسي في اختيار المرشحين، من خلال التركيز على الأحزاب بدلا من الأشخاص، مستشهدًا بتجربة حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952.

وأكد أن حزب الجبهة سيعمل على تقديم وجوه مقبولة على مختلف الأصعدة، في إطار حزبي يلتف حوله الناس، متابعا: «نحن نريد التفافا شعبيا حول حزب الجبهة الوطنية، وأن تقف الناس معه، فحتى مع اختلاف مشاربنا السياسية؛ سنجتمع على ما نتفق عليه، ولن نختلف إلا على ما يضر مصر ويعرضها للمخاطر».