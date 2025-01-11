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أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وقالت إن التفجير استهدف دورية لنائب قائد لواء ناحال.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش يحقق في إمكانية وصول المسلحين لمكان استهداف الجنود عبر نفق لم يكتشفه بعد، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وأشارت القناة أن تحقيقا أوليا يؤكد أن إجلاء الجنود القتلى والجرحى من بيت حانون كان معقدا وتحت نيران المسلحين.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين جراء تفجير لغم بقوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، كما تحدثت منصات للمستوطنين على مواقع التواصل عن عدد أكبر من القتلى والجرحى.

وقبلها قالت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة، إن جنديا من أبناء المستوطنة في لواء ناحال قتل خلال معارك بقطاع غزة.

ولم يتضح فيما إذا كان الجندي القتيل من معاليه أدوميم من ضمن القتلى الأربعة المعلن عنهم أم أنه قتيل خامس في حادث منفصل.

صعب وغير مسبوق

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين، قولها إن 7 جنود إسرائيليين قتلوا اليوم السبت وأصيب نحو 30 آخرين بجراح بينهم 11 إصاباتهم خطيرة وصعبة.

وأوردت تلك المنصات بأن القتلى السبعة المذكورين هم 4 من لواء "ناحال" واثنين من كتيبة "نتسح يهودا" التابعة للواء "كفير" وقتيل من لواء "غفعاتي".

كما أفادت المنصات بإجلاء نحو 30 ضابطاً وجندياً من قطاع غزة، وبثت صورا لمروحية يقوم جنود إسرائيليون بإجلاء قتلى وجرحى عسكريين على نقالات.

وذكرت منصات للمستوطنين، أن حدثا "صعبا جدا" وقع اليوم في قطاع غزة ويكاد يكون "غير مسبوق" من حيث عدد القتلى والجرحى.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى إصابة ضابط كبير برتبة عميد بجروح خطيرة في تفجير فتحة نفق شمالي قطاع غزة.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنصات المستوطنين بخصوص الخسائر الجديدة.