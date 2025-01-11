أفادت مصادر طبية باستشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت، 17 منهم في شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ48 ساعة الماضية 5 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و193 مصابا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 46 ألفا و537 والمصابين إلى 109 آلاف و571.

كما استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين -بينهم 19 طفلا- في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة زينب الوزير التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي القطاع.

ويعد هذا الاستهداف الثاني للمدرسة بعد تعرضها لقصف مماثل قبل 4 أيام خلّف 3 شهداء و25 مصابا.

ووصل عشرات الشهداء والمصابين إلى المستشفى الأهلي المعمداني نتيجة استهداف المدرسة، وهو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة غزة.

كما اسنشهد فلسطينيين اثنين وأصيب آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت تجمعا لفلسطينيين في شارع النفق وسط المدينة.