الرئيس السيسي: لدينا مليون ونصف سورى فى مصر ضيوف كرام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المساعدات المصرية التي وُجهت إلى سوريا؛ يقدمها الهلال الأحمر المصري.

وأضاف في كلمة خلال تفقده الأكاديمية، الجمعة: «بنحاول نكون عامل إيجابي يسمح بوجود فرصة لكل الأطياف الموجودة في سوريا، والقوى والعرقيات؛ تكون شريكة في الحكم».

وتابع: «السوريون الموجودون في مصر مليون ونص مع باقي الـ9 ملايين، ضيوف كرام، وعلى قدر ربنا ما بيقدرنا بنقدم لهم».

وحول الأوضاع في قطاع غزة، صرح الرئيس السيسي: «جهودنا بدأت منذ 7 أكتوبر في محاولة احتواء التصعيد والحرب ووقف إطلاق النار، وكنا دائمًا نؤكد أننا نعمل وفق 3 ثوابت: وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات».

وتابع الرئيس، أن الاقتتال في غزة له دورة تتكرر كل 5 إلى 10 سنوات، مضيفا: «حتى لا تتكرر المأساة كل دورة زمنية شبيهة؛ طالبنا باليوم التالي لوقف الحرب».

وأوضح أن مصر ليست العامل الوحيد الحاسم لكنها نجحت في مرات سابقة في وقف الحرب، وتمكنت لمدة 8 أشهر من إدخال مساعدات؛ كان الجزء الأكبر منها مصريا.

وشدد أن جهود مصر الآن مُنصبة على وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات، واليوم التالي لما بعد الحرب.

على صعيد آخر، أكد الرئيس السيسي أن الدولة ضاعفت عدد الجامعات في مصر خلال 10 سنوات، وسعت لرفع تصنيفها من خلال التوأمة مع كليات دولية ذات تصنيف متقدم.