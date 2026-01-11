أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، فتح باب التقدم للترشح في انتخابات التجديد النصفي، في إطار الاستعدادات الجارية لاستكمال الدورة النقابية، وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور المهندس معتز محمود طلبة، أنها تتابع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة؛ لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم ومنضبط.

وأوضح الدكتور معتز طلبة، أن أعضاء اللجنة متواجدون منذ الصباح الباكر لمتابعة مختلف الإجراءات والخطوات التنفيذية.

وأشار إلى أن اللجنة تبذل جهودًا مكثفة لتهيئة المناخ المناسب للمهندسين الراغبين في الترشح، من خلال تذليل أية عقبات محتملة وتيسير الإجراءات الإدارية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، حرص اللجنة على خروج انتخابات التجديد النصفي بصورة مشرفة تليق بتاريخ نقابة المهندسين ودورها الوطني والمهني، مشددًا على استمرار المتابعة اللحظية لكافة التفاصيل منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح.

وفي السياق ذاته، دعا المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، جموع المهندسين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق النقابي المهم، بما يسهم في تعزيز قوة النقابة ودعم دورها في خدمة أعضائها والمهنة.

وأشار المهندس ماجد المغربي، عضو اللجنة، إلى الانتهاء من الإعداد لكافة الجوانب الخدمية والإدارية التي تسهم في تيسير الإجراءات على المتقدمين للترشح منذ أمس.

وأوضحت المهندسة زينب شاور، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن العمل يجري على قدم وساق بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، من أجل تنظيم انتخابات مشرفة.

ولفتت إلى أن اللجنة ستتلقى طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الخميس والجمعة.