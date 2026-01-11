فلسطين: استشهاد طفل بجريمة إطلاق نار في الناصرة

استشهد الطفل عزمي غريب (16 عاما)، مساء اليوم السبت، جراء تعرضه لإطلاق نار في حي بلال بمدينة الناصرة داخل أراضي عام 1948.

وتتواصل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 بوتيرة متصاعدة وخطيرة، إذ سُجِّلت منذ بداية العام الجاري 14 جريمة قتل.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي أسفرت عن 252 قتيلا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

كما شهد العام الماضي أعلى عدد من جرائم قتل النساء، بواقع 23 جريمة، إضافة إلى 12 جريمة قتل لأطفال دون سن الثامنة عشرة، فضلا عن ضحايا سقطوا برصاص طائش أو جراء أخطاء قاتلة، أو خلال تدخلات للشرطة الإسرائيلية، في مشهد يومي يعكس اتساع دائرة العنف وفوضى السلاح