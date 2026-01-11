بوروسيا مونشنجلادباخ يهزم أوجسبورج برباعية في الدوري الألماني

انتصر فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على نظيره أوجسبورج بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب بوروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

تقدم بوروسيا مونشنجلادباخ عن طريق جو سكالي في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، ثم أضاف كيفين ديكس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، فيما سجل المهاجم هاريس تاباكوفيتش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 36 و61.

بهذا الفوز رفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده للنقطة 16 وتقدم للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند النقطة 14 في المركز الخامس عشر، وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.