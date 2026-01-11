كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الدولة الشاملة لإنهاء مشاكل ضعف الشبكات وتغطية مصر بالكامل.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، على هامش فعالية مبادرة «الرواد الرقميون» إن الوزارة تبني 3000 برج ومحطة محمول سنويا، بعد أن كان المعدل السابق 1500 برج.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بحلول عام 2028 إلى المعدلات العالمية في التغطية، والمتمثلة في تخصيص برج لكل 2500 مواطن.

وأشار إلى أن آلية التنفيذ تحدث عبر مسارين؛ الأول تتولاه الشركات المشغلة في المناطق ذات الجدوى الاقتصادية، والثاني تتولاه الدولة بنفسها في الأماكن التي تفتقر للجدوى الاقتصادية عبر مشروع «حياة كريمة»، لضمان وصول التغطية لكل أنحاء القطر المصري.

وعلى صعيد ملف الإنترنت، أكد أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في الإنترنت الثابت والمحمول، موضحا أن مصر كانت في عام 2018 تحتل المرتبة الأربعين على مستوى إفريقيا بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية، بينما نجحت بنهاية 2025 في الوصول لسرعة تتجاوز 91 ميجابت/ثانية.

وشدد أن مصر أصبحت «أسرع دولة» في متوسط سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى كونها «ثاني أرخص دولة» في القارة من حيث تكلفة الإنترنت الثابت، وفقا لبيانات شركة «أوكلا» العالمية والمنشورة رسميا.