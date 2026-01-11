الهجرة الدولية: 570 نازحا من كادوقلي بولاية جنوب كردفان السودانية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح 570 شخصا خلال 3 أيام من "كادوقلي" مركز ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، نتيجة تفاقم انعدام الأمن بالمدينة.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف.

وأفادت المنظمة في بيان، أن فرق الرصد التابعة لها سجلت نزوح 570 شخصا من كادوقلي بجنوب كردفان "نتيجة لتفاقم انعدام الأمن خلال الفترة بين 8 و10 يناير 2026".

وأشارت إلى النازحين توجهوا إلى مناطق بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.

وأكدت المنظمة أن الوضع في المدينة "لايزال متوترا ومتقلبا"، مشيره إلى أن فرق رصد النازحين "تواصل مراقبة التطورات عن كثب".

وفي 5 يناير الجاري، أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين بولايات كردفان الثلاث إلى 64 ألفا و890 بين 25 أكتوبر و30 ديسمبر 2025.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

وتستولي "الدعم السريع" على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا، من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خُمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلو متر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.