ألمانيا تحاكم ناشطين من أنتيفا لاعتداءهم على يمينيين في بودابست

بدأت أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا محاكمة ستة أشخاص يُشتبه في أنهم ناشطون في حركة "أنتيفا"، بتهمة الاعتداء على متطرفين يمينيين وإصابتهم بجروح في العاصمة المجرية بودابست. وتُقيِّم النيابة العامة الاتحادية (أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا) هذه الوقائع في حالتين على أنها محاولة قتل.

وبدأت إجراءات المحاكمة وسط إقبال جماهيري كبير داخل الجناح عالي التأمين بالمحكمة، حيث امتلأت القاعة الكبرى للمرة الأولى عن آخرها تقريبًا، وذلك بعد تأخير تجاوز ساعة ونصف الساعة. وقبل بدء الجلسة، صدرت من صفوف الحضور تعبيرات عن التعاطف مع المتهمين، الذين استُقبلوا بالتصفيق.

ورفع متهمان ملفات كُتب عليها "التضامن مع مايا"، التي تُحاكم حاليًا في المجر على خلفية أحداث بودابست. وفي الوقت نفسه، تُعقد محاكمة أخرى ضد مشتبه بهم إضافيين من أعضاء المجموعة نفسها في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

ونظرًا لأن أربعة من المتهمين الستة كانوا في أواخر مرحلة المراهقة وقت ارتكاب الوقائع، علّقت هيئة المحكمة الجلسة للتشاور بشأن استبعاد الجمهور من المحاكمة. وكان ممثلو قضاء الأحداث قد اقترحوا على الأقل استبعاد الجمهور أثناء عرض تقاريرهم.

ولم تُتَلَ لائحة الاتهام في البداية. وفي النهاية قررت هيئة المحكمة عقد الجلسات بشكل علني. وقال القاضي رئيس الجلسة، لارس باخلر، مخاطبًا المتهمين إن القرار لم يكن سهلًا " لأن الحكومة الأمريكية ربما تكون قد أدرجتهم أيضًا على قائمة الإرهاب".

وإضافة إلى تهمة الشروع في القتل، توجّه النيابة العامة الاتحادية إلى المتهمين تهم تشكيل منظمة إجرامية وإحداث إصابة بدنية خطيرة. ويشمل الاتهام خمس شابات وشابًا واحدًا من مدينتي ينا ولايبتسيج، تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عامًا، ويُعتقد أنهم أعضاء في جماعة "أنتيفا–الشرق".