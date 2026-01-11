صدر حديثًا كتاب «ونس الروايات» للكاتب محمود عبد الشكور ، عن دار «إيبييدي» للنشر، ومن المقرر أن يكون متاحًا ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في قاعة 2 – جناح C17.

ويضم الكتاب قراءات نقدية مطوّلة لعدد كبير من الروايات المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب فصل تمهيدي موسّع يتناول مفهوم فن الرواية وأفكارًا عامة حول كتابتها، بأسلوب مبسّط يهدف إلى تقريب هذا الفن من القارئ.

ويقدّم المؤلف في كتابه محاولة لاكتشاف فن الرواية، وأدوات وطرائق تحليلها وقراءتها، نظريًا وتطبيقيًا، معربًا عن أمله في أن يجد القارئ في الفصل التمهيدي طرحًا جديدًا ومختلفًا عن الكتب التقليدية التي تناولت هذا الفن.

ويُعد «ونس الروايات» التعاون الخامس بين المؤلف ودار «إيبييدي»، بعد كتب: «ونس الكتب» بجزأيه، و«كشكول السينما»، و«إلى صديقي الشاب».

من جانبه، أكد الناشر أن الكتاب يأخذ القارئ في رحلة لاكتشاف فن الرواية نظريًا وتطبيقيًا، من خلال التجربة الذاتية للمؤلف في كتابة الرواية ونقدها، معتمدًا على نماذج عملية وكواليس وأفكار عامة وخاصة حول هذا الفن، الذي شهد حضورًا واسعًا وتنوعًا في أشكاله وأنواعه.

وأشار إلى أن الكتاب يمكن اعتباره مدخلًا مهمًا للاقتراب من «مدينة الرواية»، بما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمهتمين بقراءة الرواية أو كتابتها أو نقدها.