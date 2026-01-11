مهرجان الكُتّاب والقرّاء يحتفي بالكتاب في فضاء مفتوح عبر «الكتب المعلّقة»

يواصل مهرجان الكُتّاب والقرّاء تقديم فعالياته النوعية، عبر تفعيلة «الكتب المعلّقة» التي تحتضنها منطقة المطل، في تجربة تجمع بين الفن البصري والثقافة، وتعيد تقديم الكتاب والقراءة داخل فضاء مفتوح يخاطب العين والخيال معًا.

وتعتمد التفعيلة على مجسّمات فنية وثقافية صُممت لتجسيد مفاهيم الكتابة والقراءة والمعرفة، مستلهمة رموزًا من التراث الثقافي والأدبي، لكنها قُدّمت بأساليب فنية معاصرة، تتيح للزوار التفاعل معها بصريًا، وتحوّل الثقافة من فعل تلقٍّ إلى تجربة معيشة في الفضاء العام.

وتتجاوز هذه المجسّمات بعدها الجمالي، لتتحول إلى نقاط إلهام ومحطات تأمل، تُبقي لحظات التفاعل حاضرة في ذاكرة الزائر، في إطار رؤية تسعى إلى ربط الجمهور بالمشهد الثقافي بوسائط جديدة تتماشى مع تحوّلات طرق التلقي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه هيئة الأدب والنشر والترجمة إلى تقديم فعاليات ثقافية مبتكرة، تعيد تعريف العلاقة بين الجمهور والكتاب، وتفتح مسارات جديدة للتواصل مع الأدب والمعرفة خارج القوالب التقليدية.

ويُقام مهرجان الكُتّاب والقرّاء في متنزّه الردّف بمحافظة الطائف، حيث يستقبل زواره يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويستمر حتى 15 يناير 2026، مقدّمًا برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الأدبية والفنية، في احتفاء شامل بالكتاب والقراءة، وبالطائف بوصفها مساحة نابضة بالثقافة والإبداع.