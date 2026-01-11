اتحاد الكرة: حسام حسن مستمر مع الفراعنة حتى كأس العالم

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن لاعبي المنتخب المصري أثبتوا شخصيتهم القوية بعد الانتصار المهم على منتخب كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن الفراعنة أظهروا شجاعة كبيرة داخل الملعب ولم يتأثروا بأي ضغوط.

وأعرب أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية عن سعادته بالفوز، قائلًا: «الحمد لله على هذا الانتصار، فالتوفيق بيد الله، وقد جاء الفوز تتويجًا للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون».

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن لاعبي المنتخب بذلوا مجهودًا مضاعفًا طوال المباراة، ونجحوا في تحويل هذا الأداء إلى نتيجة إيجابية أسعدت الجماهير المصرية، مؤكدًا أن الجميع تحمّل المسؤولية في مواجهة تُعد من أقوى وأصعب مباريات البطولة.

وفي ختام تصريحاته، شدد أبو زهرة على أن حسام حسن مستمر في قيادة المنتخب الوطني حتى نهائيات كأس العالم، موضحًا أن معسكر المنتخب في المغرب تسوده أجواء إيجابية يسودها التركيز والتفاؤل، بما يعكس رغبة قوية في مواصلة المشوار بنجاح.