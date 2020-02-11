مواجهات في محيط مجلس النواب اللبناني قبل جلسة لمناقشة بيان الحكومة

تدور مواجهات صباح اليوم الثلاثاء في محيط مجلس النواب اللبناني بين متظاهرين وقوات الأمن، وذلك قبل بدء المجلس في مناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.

ويحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز حول البرلمان لمنع النواب من الوصول للمقر وبالتالي منع عقد الجلسة، بينما يحاول الأمن تفريق المحتجين باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه.

وكان الجيش اللبناني أعلن أمس فرض إجراءات أمنية تواكب جلسة مجلس النواب.

وقالت قيادة الجيش اللبناني مساء أمس الاثنين، في بيان، إنه "لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة يومي 11 و12/2/2020، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه".

ودعت قيادة الجيش المواطنين "إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وللحفاظ على الأمن والاستقرار".

يذكر أن المحتجين المعترضين على حكومة دياب كانوا قد وجهوا دعوات للنزول إلى الشوارع ومنع انعقاد الجلسة النيابية.