 11 فبراير.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق - بوابة الشروق
الخميس 11 فبراير 2021 10:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

11 فبراير.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت

نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:42 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:42 ص

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الخميس.

وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1 إلى 1.6 جنيه.
البطاطس من 1 إلى 2.1 جنيه.
البصل من 2.75 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 1.5 إلى 4.5 جنيه.
الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.25 إلى 3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات .
الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 2.5 الي 5.5 جنيه.
الليمون البلدي من 4 إلى 16 جنيها.
جوافة من 4 إلى 6 جنيهات.
الرمان من 6 إلى 9 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك