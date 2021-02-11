تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الخميس.
وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 1 إلى 1.6 جنيه.
البطاطس من 1 إلى 2.1 جنيه.
البصل من 2.75 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 1.5 إلى 4.5 جنيه.
الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.25 إلى 3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات .
الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 2.5 الي 5.5 جنيه.
الليمون البلدي من 4 إلى 16 جنيها.
جوافة من 4 إلى 6 جنيهات.
الرمان من 6 إلى 9 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.