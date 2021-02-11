تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية للرجبي

أقيم اليوم الاجتماع الفني للبطولة العربية للرجبي قبل انطلاق غدا البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021.

رحب حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، في بداية الاجتماع بالمنتخبات المشاركة في البطولة، متنميا لهم السلامة في بلدهم الثاني مصر.

شدد رئيس اتحاد الرجبي علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والجهاز الفني والاداري للبطولة، مضيفا ان الاتحاد المصري للرجبي قام بوضع خطة لحماية جميع اللاعبين في البطولة وحمايتهم.

تم خلال الاجتماع شرح كافة التفاصيل للمنتخبات المشاركة في البطولة عن نظام البطولة، و قواعد المجموعات والتصفيات الي نهائيات المجموعة، بالاضافة الي تفاصيل حفل الختام ومراسم التتويج.

ويشارك في البطولة العربية الذي يرعاها موقع “تتويج نيوز” 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.