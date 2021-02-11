أستاذ مناعة: بريطانيا تدرس لقاح يحمل «تركيبة مضادة» لتحورات كورونا

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إن هناك جدية في عمليات التطعيم ضد كورونا، مشيرًا إلى تلقيح ما يقرب من 13 مليون شخص في إنجلترا خلال فترة لا تتجاوز الـ 6 أسابيع.

وأضاف خلال مداخلة عير تطبيق «skype» لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الأربعاء، أن بريطانيا تستهدف الانتهاء من تطعيم جميع البالغين بنهاية العام الجاري، معربًا عن قلقه من عدم توافر اللقاحات في كثير من دول العالم، خاصة وأن عمليات التلقيح لابد وأن تكون عالمية للحد من انتشار الوباء والقضاء على التحورات الجينية.

وأشار إلى حرص المملكة المتحدة على متابعة التسلسل الجيني لفيروس كورونا لدى المصابين وذلك لتتبع لمراقبة التحورات الجينية وتتبعها لمعرفة مصدرها، مضيفًا أن هناك دراسات حول إضافة جرعة ثالثة من اللقاح مضاف إليها تركيبة مضادة للسلالات المتحورة من كورونا.

وأوضح أنه يتم حاليًا دراسة درجة مقاومة الجسد لفيروس كورونا في حالة حصل على جرعة من لقا فايزر وجرعة ثانية من أسترازينكا، ذاكرًا أن لقاح أسترازينكا أثبت فعاليته في مقامة الفيروس لدى 65% من الحاصلين عليه باختلاف أعمارهم.

ولفت إلى دعم منظمة الصحة العالمية للقاح أسترازينكا خاصة بعد ما تم تداوله من عدم فعاليته للفئات الأكبر من 65 عامًا وكذلك في مواجهة السلالات الجديدة المتحورة في دولة جنوب أفريقيا.



