البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز الأمن والاستقرار مع دول الجوار

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتصل بعلاقات البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات، وجهود حكومة جنوب السودان لمعالجة التوتر الحدودي بين السودان وأثيوبيا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، أكد رئيس مجلس السيادة، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس الجنوب للشؤون الأمنية، انتهاج السودان الحوار والتفاوض وسيلة؛ لتحقيق السلام في المنطقة والإقليم.

وأعرب عن تقديره لجهود حكومة الجنوب، بقيادة الفريق سلفاكير ميارديت لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا حرص السودان على تعزيز الأمن والاستقرار مع دول الجوار.

وأبان أن ما تم على الحدود الشرقية هو إعادة انتشار للقوات المسلحة السودانية داخل حدود أراضيها المعترف بها.

وأوضح المستشار توت قلواك في تصريح صحفي، أن رئيس مجلس السيادة رحب بفحوى رسالة الرئيس سلفاكير المتعلقة بجهود دولة الجنوب، لإنهاء التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا، كاشفا عن لقاء مرتقب بعاصمة الجنوب جوبا، يجمع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس جمهورية جنوب السودان بشأن التوتر على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.