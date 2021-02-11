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وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي الشكر والتهنئة للاعبيه بعد الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، بالتغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

قال موسيماني عقب اللقاء "لا أريد أكون مغرورا بل أتحلى بالتواضع.. الفوز بالميدالية لم يكن أفضل ما نتمنى وأقصى طموحنا، لكنني فخور باللاعبين، ومحمد الشناوي قام بتصديات رائعة".

وأضاف المدير الفني للأهلي "مواجهة بايرن ميونخ لم تكن سهلة، والآن تغلبنا على بطل أمريكا الجنوبية، نتطلع لتكرار نفس الأداء عندما نبدأ بعد أيام مشوارنا في دوري الأبطال".

وشدد المدرب الجنوب إفريقي "يجب أن ننسى ما فعلناه في مونديال الدوحة، بل نبني على هذا الإنجاز من أجل المستقبل".

وأتم موسيماني تصريحاته "قاتلنا بشراسة، لم نكن أفضل الفرق، ولكن أظهرنا شخصية وكبرياء كبيرين، أحب جمهور الأهلي الرائع الذي ساندنا وأشكرهم".